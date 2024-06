F1 : Verstappen et Hamilton enfin détrônés ?

Arnaud De Kanel

Deux semaines après la victoire de Max Verstappen au Canada, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end et effectue son retour en Europe. Première escale de ce tour du Vieux Continent en Espagne, à Barcelone, dans un Grand Prix qui n'a plus connu autre vainqueur que Lewis Hamilton et Max Verstappen depuis 2016.

La Formule 1 est de retour en Europe à partir de ce week-end et pour les six prochains week-end de course. La tournée démarre en Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya qui se cherche un vainqueur autre que Lewis Hamilton et Max Verstappen.



Hamilton et Verstappen en démonstration à Barcelone

Il faut dire que les deux pilotes ont fait de Barcelone leur fief. C'est ici en 2016 que Max Verstappen avait signé la première victoire de sa carrière en F1, devenant par la même occasion le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix dans l'histoire de sa discipline. De 2017 à 2021, Lewis Hamilton avait tout raflé avant que le Néerlandais regoûte au succès lors des deux dernières éditions. Sur la grille actuelle, hormis Hamilton et Verstappen, seul Fernando Alonso l'a emporté à Barcelone en 2013. Il y a donc de grandes chances de voir un vainqueur inédit, de Carlos Sainz à Charles Leclerc en passant par Lando Norris ou encore Oscar Piastri.



Les pilotes devront couvrir les 307,362 km de course, soit 66 tours de 4,657 km sur le circuit de Barcelona-Catalunya et ses 14 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h. Enfin, le départ du Grand Prix d'Espagne sera donné dimanche à 15h sur Canal+ .

Le programme complet à Barcelone