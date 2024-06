F1 - Verstappen : L'annonce historique d'Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que la concurrence revienne fort sur Red Bull depuis quelques courses, Fernando Alonso n'a aucun doute sur le fait que Max Verstappen décrochera un quatrième titre mondial de suite, ce qui va permettre au Néerlandais d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de la F1 puisque seuls trois pilotes seront plus titrés que lui : Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Juan-Manuel Fangio.

Auteur d'un énorme début de saison, Max Verstappen voit toutefois la concurrence revenir en force depuis quelques courses. Lando Norris s'est imposé à Miami tandis que Charles Leclerc a triomphé à Monaco. Par conséquent, cela s'est resserré au classement puisque le Néerlandais, qui compte 194 points, a vu Leclerc (138 points) et Norris (131 points) se rapprocher. Suffisant pour imaginer un coup de tonnerre au classement ? Fernando Alonso n'y croit pas une seconde et annonce déjà un quatrième titre de suite pour Max Verstappen.

Alonso annonce un 4e titre pour Verstappen

« Il y aura plus de vainqueurs de courses. McLaren est forte. Ferrari semble avoir la meilleure voiture dans de nombreuses courses. Mais non, il n’y a plus de bataille pour le championnat du monde. Ce sera le quatrième titre de Verstappen. Avec un total de 24 courses en tout, ceux qui commettront le moins d’erreurs seront Verstappen et Red Bull. Dans les années où j’étais chez Ferrari, Red Bull était le grand dominateur avec (Sebastian) Vettel et (Mark) Webber. Ensuite il y a eu Mercedes pour le début de l’ère hybride. L’un ou l’autre gagnait les courses. Et à notre époque, la vérité est que Verstappen domine tout le monde et Newey en est en grande partie responsable, oui », lâche le pilote espagnol dans une interview accordée à l'agence de presse EFE .

Verstappen toujours plus dans l'histoire

Par conséquent, Fernando Alonso prédit à Max Verstappen une entrée dans l'histoire de la F1. Et pour cause, avec un quatrième titre mondial, le Néerlandais rejoindra Sebastian Vettel et Alain Prost au palmarès. Autrement, seuls Lewis Hamilton et Michael Schumacher, avec 7 titres chacun, ainsi que Juan Manuel Fangio (5 titres) devanceraient le pilote Red Bull. Mais surtout, il entrerait dans un cercle encore plus fermé. En effet, trois pilotes ont réussi jusque-là à remporter au moins 4 titres de champion du monde de suite. Il y a d'abord eu Michael Schumacher, qui est même le seul à avoir remporter le championnat du monde 5 années de suite de 2000 à 2004. Sebastian Vettel entre 2010 et 2013 ainsi que Lewis Hamilton de 2017 à 2020 ont ensuite réussi l'exploit d'enchaîner 4 titres. Ils seront peut-être rejoint par Max Verstappen à l'issue de la saison.