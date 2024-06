F1 : «J'aurais pu mourir», un pilote Ferrari lâche une grande révélation

Jean de Teyssière

En marge du Grand Prix d'Arabie saoudite, Carlos Sainz était absent dans la monoplace de Ferrari. Oliver Bearman, le pilote anglais avait pris sa place, car l'Espagnol avait été victime d'une crise d'appendicite. Ayant mis du temps à consulter, le pilote Ferrari avoue qu'il aurait pu mourir s'il avait attendu encore quelques jours...

Le début de saison de Carlos Sainz a été compliqué. Avant même le premier Grand Prix, il a appris que Lewis Hamilton prendrait sa place l'année prochaine. Puis, le pilote espagnol a été victime d'une violente crise d'appendicite, l'empêchant de prendre part au Grand Prix d'Arabie saoudite.

«J’ai une forte fièvre et je ne peux pas m’empêcher d’aller aux toilettes»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz, le pilote espagnol de Ferrari, est revenu sur l'épisode de son appendicite, survenu en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite : « Je n’ai pas de très bons souvenirs de cette période. Je suis arrivé à Djeddah après avoir terminé troisième à Bahreïn. J’avais très bien commencé la saison. Et le jeudi matin, jour où nous avons des réunions avec la presse, des réunions avec les ingénieurs, des événements avec les sponsors, je commence à me sentir mal. J’ai une forte fièvre et je ne peux pas m’empêcher d’aller aux toilettes. Je suis très malade depuis 24 heures. Vendredi, j’ai dû monter dans la voiture pour les essais libres et j’ai commencé à prendre tout ce qu’il fallait pour calmer la diarrhée et la fièvre. J’ai réussi à faire baisser un peu la température et je me suis dit que si je pouvais faire correspondre les pilules avec la faible fièvre et ne pas avoir envie d’aller aux toilettes avant de conduire, je pourrais monter dans ma F1. J’étais épuisé parce que je n’avais pas mangé, je n’avais pas d’énergie, je transpirais plus que d’habitude – ce furent les deux séances d’essais les plus difficiles de toute ma carrière. De plus, Djeddah est un circuit très exigeant pour le physique à cause des virages rapides et il faisait très chaud. J’ai beaucoup souffert. J’ai fait les essais libres, mais je me suis dit que si ça continuait comme ça, je ne pourrais pas faire la course et en qualifications, j’allais beaucoup souffrir. »

«Je pouvais mourir si mon appendice éclatait»