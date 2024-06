F1 – Ferrari : Viré par Hamilton, il va prendre une grande décision

Jean de Teyssière

C'est l'annonce qui a fait trembler la Formule 1 en début d'année : Lewis Hamilton va quitter Mercedes et rejoindre Ferrari. Dans la foulée, Carlos Sainz a annoncé qu'il quitterait l'écurie italienne à la fin de l'année et reste en recherche d'une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Si Williams lui fait du pied, le pilote espagnol a avoué ne pas avoir encore décidé.

Lors du Grand Prix d'Australie, Carlos Sainz a terminé premier et a montré à tout le monde qu'il pouvait être un pilote de choix pour l'écurie qui déciderait de lui faire confiance la saison prochaine. Avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, le pilote espagnol est en recherche d'un nouveau projet.

«Mais la réalité est que je n'ai pas encore décidé où j'irai l'année prochaine»

Dans des propos rapportés par Motorsport , Carlos Sainz, le pilote Ferrari, est revenu sur sa fin d'aventure avec l'écurie italienne et son futur encore flou : « J'apprécie évidemment l'intérêt de James et les mots gentils qu'il a toujours eus à mon égard. On peut dire la même chose de ce que je ressens envers lui et son équipe. Mais la réalité est que je n'ai pas encore décidé où j'irai l'année prochaine parce que, comme je l'ai dit en conférence de presse l'autre jour, je suis trop concentré. En ce moment, ma tête est trop concentrée sur tous les week-ends que nous faisons . »

«Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me poser»