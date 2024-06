F1 - Ferrari : Viré par Hamilton, il fait une grande annonce

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Lewis Hamilton arrivera à partir de 2025, Carlos Sainz quant à lui vit ses derniers mois chez Ferrari. Reste à savoir où l’Espagnol va poursuivre sa carrière, lui qui est annoncé proche de Sauber et Williams. S’il n’a pas encore fait son choix, le coéquipier de Charles Leclerc a indiqué que ce serait très bientôt le cas.

Arrivé il y a trois ans, Carlos Sainz s’apprête à quitter Ferrari. La Scuderia a décidé de saisir l’opportunité de s’attacher les services de Lewis Hamilton en 2025, ce dont il a fait les frais. Le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc, et l’Espagnol va maintenant devoir trouver une nouvelle écurie. En ce sens, Carlos Sainz a plus offres sur la table, notamment de Sauber et Williams, et a indiqué qu’il annoncerait bientôt son choix.

« Je vais la prendre très bientôt »

« J’ai eu toutes les options sur la table, je suis presque prêt à prendre une décision et je vais la prendre très bientôt parce que je veux m’en débarrasser pour me concentrer sur le reste de l’année avec Ferrari. l y a eu du temps passé pour penser à ma prochaine équipe et je suis presque arrivé à mes conclusions. Vous le saurez très vite. Cette année, j’ai une voiture qui me permet de monter sur le podium et de gagner quelques courses et je veux me concentrer là-dessus », a déclaré Carlos Sainz.

« Un septuple champion du monde voulait venir et ils lui ont fait de la place »