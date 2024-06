F1 : Il se lâche sur son calvaire avec Verstappen

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Être le coéquipier de Max Verstappen n’est pas de tout repos et Sergio Pérez en fait l’expérience depuis maintenant trois ans. Le Mexicain souffre de la comparaison avec le triple champion du monde en titre, mais il estime justement être jugé trop sévèrement, ce qui ne serait pas le cas s’il était dans une autre écurie que Red Bull.

Premier au classement des pilotes avec 194 points, Max Verstappen est loin devant son coéquipier. Sergio Pérez pointe à la cinquième place, avec 87 unités de retard sur le Néerlandais. Un écart important pour deux pilotes évoluant pourtant au sein de la même écurie. Cette saison, le Mexicain a déjà abandonné deux fois et cela fait deux Grands Prix consécutifs qu’il n’a pas réussi à atteindre la Q3.

« C’est difficile de faire équipe avec Max »

« Je pense que les autres pilotes qui sont venus chez Red Bull ont vu à quel point c’est difficile de faire équipe avec Max », a confié Sergio Pérez à propos de la cohabitation avec Max Verstappen, lui qui estime qu’il est jugé trop sévèrement. « Red Bull est différente de toutes les autres équipes à cet égard. Mentalement, cela vous prend tout, et vous devez être très fort mentalement pour faire face à la pression qu’il y a toujours dans cette équipe. De l’extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent, et à l’intérieur de l’équipe, je veux dire que vous avez une référence - le meilleur pilote de la grille à côté de vous. Et il est performant à un tel niveau, il fait un avec la voiture... Si vous alliez dans une autre équipe et aviez un autre coéquipier, vous auriez déjà l’air très différent . »

« Être le coéquipier de Max, c’est ce qui m’a vraiment motivé à continuer »