F1 : Alonso, Hamilton, Schumacher… L’annonce historique de Verstappen !

C'est le débat qui anime toujours les fans de Formule 1. Qui est le meilleur pilote de tous les temps ? Bien évidemment, la réponse sera toujours subjective, mais lorsqu'il s'agit de Max Verstappen, cela prend tout de suite une ampleur différente. Le triple champion du monde a ainsi été invité à donner son top 5, avec une petite surprise.

Comme dans tous les sports, le débat du GOAT agite les fans. C'est aussi le cas en Formule 1. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, les deux pilotes les plus titrés, sept fois champion du monde. Mais d'autres noms peuvent s'inviter au débat à l'image de Juan Manuel Fangio. Le quintuple champion du monde est l'un des pionniers de la F1. Alain Prost, Ayrton Senna, Sebastian Vettel et encore beaucoup d'autres pourraient également être cités, tout comme Max Verstappen, qui pourrait devenir quadruple champion du monde à l'issue de la saison. Et c'est d'ailleurs le Néerlandais qui a donné son top 5 des pilotes dans l'histoire.

Verstappen donne son top 5 historique !

« Je sais ce qui se passe, car quoi que je dise, il y aura des gens qui commenteront et qui ne seront pas d’accord. C’est une question difficile. Je choisirai Michael [Schumacher], probablement aussi Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] et [Juan Manuel] Fangio. Les noms familiers », assure Max Verstappen dans une interview accordée à DAZN . Pas de grande surprise dans ce top 5 sachant que le pilote Red Bull n'allait pas se citer lui-même. Toutefois, la présence de Fernando Alonso peut interpeller dans cette liste. Max Verstappen a préféré le double champion du monde à des pilotes plus titrés tels que Sebastian Vettel ou Alain Prost. Mais l'expérience et la longévité incroyable de celui qui détient le record de Grands Prix disputés a fait la différence selon Max Verstappen.

Alonso, la grande surprise