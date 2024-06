F1 : L’exploit XXL de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Espagne a réussi à trouver sa place dans le calendrier de la Formule 1. Il a été le théâtre de grands moments comme en 2006 où Fernando Alonso, champion du monde en titre, était devenu le premier pilote espagnol à triompher à domicile devant une foule en délire.

La Formule 1 s'arrête en Espagne ce week-end. Alors que Max Verstappen fait office de favori cette année, il devra se méfier de l'expérimenté Fernando Alonso qui, comme Lewis Hamilton, est le seul pilote à l'avoir emporté à Barcelone avec un premier succès en 2006.



✨ 𝐌𝐀́𝐆𝐈𝐂𝐎 ✨

🔵 Fernando ALONSO regresa a Montmeló, donde en 2006 consiguió vencer por primera vez como local. La famosa "marea azul" inundó de sonido y emoción las gradas del Circuit de Barcelona-Catalunya en un día memorable para el aficionado español.#F1 #GPEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/VkHaJeRZte — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 3, 2021

Alonso vainqueur en 2006 à Barcelone

Fernando Alonso, au volant de sa Renault, avait déjà fait sensation en signant la pole position lors des qualifications. Cette performance avait enflammé les attentes des fans espagnols, venus en masse pour soutenir leur héros national. Dès le départ, Alonso a montré pourquoi il était le champion du monde en titre. Il a pris un excellent envol, gardant sa première position face à ses rivaux acharnés, notamment Michael Schumacher de Ferrari et Kimi Räikkönen de McLaren. La maîtrise de l’Espagnol était impressionnante, contrôlant la course avec une précision chirurgicale malgré la pression constante des autres prétendants au podium. Les 66 tours du circuit furent une démonstration de stratégie impeccable et de pilotage sans faille. Alonso a su gérer l'usure de ses pneus, optimiser ses arrêts aux stands et maintenir un rythme effréné, tout en gardant un œil vigilant sur ses adversaires. Le public, captivé, suivait chaque mouvement, chaque dépassement, avec une ferveur palpable. Lorsque Fernando Alonso franchit la ligne d'arrivée, les acclamations furent assourdissantes et pour cause, l'Espagne venait enfin de couronner son roi.

Première victoire à domicile

Ce triomphe n'était pas seulement une victoire pour Alonso, mais pour toute l'Espagne. Pour la première fois, un Espagnol avait non seulement décroché la pole position sur son sol, mais il avait aussi remporté la course, offrant à son pays un moment de fierté nationale sans précédent dans le monde de la Formule 1. La scène du podium était empreinte d'émotion. Fernando Alonso, les bras levés en signe de triomphe, les larmes de joie et de soulagement aux yeux, a salué la foule, son drapeau espagnol flottant derrière lui. Les hymnes nationaux résonnaient, marquant la consécration d'un rêve devenu réalité pour le jeune pilote de 24 ans. Le double champion du monde avait ensuite de nouveau remporter son Grand Prix national, en 2013.