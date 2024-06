Révolution en F1, Alonso lâche ses vérités

Pierrick Levallet

La F1 a prévu de lancer une nouvelle révolution en 2026. Une autre réglementation entrera en vigueur dans la discipline, toujours dans l'optique de resserrer l'écart entre les voitures pour ajouter du suspens aux Grands Prix. Fernando Alonso estime toutefois que ce changement ne sera pas aussi conséquent que ce que la FIA laisse entendre.

La F1 va lancer une nouvelle révolution dès 2026. La FIA va intégrer une toute nouvelle réglementation, toujours dans l’optique de resserrer un peu plus l’écart entre les voitures pour ajouter du suspens aux différents Grands Prix de la saison. Fernando Alonso dit d’ailleurs avoir hâte de tester les monoplaces de 2026, même s’il estime que le changement ne sera pas aussi conséquent que ce que la F1 laisse entendre.

F1 : Alonso, Hamilton, Schumacher… L’annonce historique de Verstappen ! https://t.co/A6XSLk7j5t pic.twitter.com/jhfQH79Igr — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«Je ne pense pas que ce soit un changement radical»

« J’avais prévu de faire ces deux années et de voir comment les choses se passaient avec la réglementation 2022. Je me sentais très bien en 2021 et 2022, j’ai donc renouvelé pour 2023. Cela s’est exceptionnellement bien passé et maintenant en 2024, je suis toujours fort et motivé, et je suis curieux maintenant de tester les voitures 2026. C’est sûr, mais c’est la nature de la F1. Ce que j’aimerais, c’est plus de liberté de conception, car toutes les voitures d’aujourd’hui sont très similaires les unes aux autres. Il y a peu d’inventivité, donc si vous commencez une période réglementaire de la mauvaise façon, vous devez traîner un boulet jusqu’au bout. Mais quand j’étais enfant, les F1 étaient très différentes. L’une avait un nez haut, l’autre un nez bas, une autre avait six roues. Maintenant, cette créativité a disparu et j’aimerais en voir davantage » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La F1 est toujours très similaire»