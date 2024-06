F1 : Hamilton saboté ? Mercedes pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'écurie Mercedes a été la cible d'un mail anonyme l'accusant de sabotage envers Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1. Le Britannique de 39 ans verrait en effet ses dirigeants prioriser son coéquipier George Russell et en marge du Grand Prix d'Espagne organisé ce week-end, Toto Wolff, le directeur, a annoncé que cette affaire allait tomber dans les mains de la police pour tirer les choses au clair.

Dans un mail qu'a réussi à obtenir la presse, on reprocherait à Mercedes de saboter Lewis Hamilton et sa voiture et les rumeurs établissent même que ce mail viendrait de quelqu'un de l'équipe. Ce vendredi, journée d'essais libres à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, Toto Wolff a voulu faire savoir que ces accusations n'ont pas lieu d'être.

Mercedes en colère

Forcément très énervé après de telles accusations, Toto Wolff a tenu à faire passer un message. « Ce n’est pas un membre de l’équipe qui l’a envoyé. Nous nous occupons donc de cet e-mail en particulier, et la police s’est renseignée. Nous recherchons l’adresse IP. Nous faisons des recherches sur le téléphone, tout cela, parce que les abus en ligne de ce type doivent cesser. Les gens ne peuvent pas se cacher derrière leur téléphone ou leur ordinateur et abuser des équipes ou des pilotes de cette manière. Je ne sais pas ce que pensent les théoriciens du complot et les fous » répond d'abord l'ancien pilote autrichien dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Faites vous suivre par un psychologue »