F1 : Un duel au sommet entre Verstappen et Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Surprise à Barcelone ! Alors qu'on pouvait s'attendre à une bataille entre Max Verstappen et les Ferrari pour décrocher la pole, c'est finalement Lando Norris qui a signé le meilleur temps samedi. Le Britannique sera néanmoins talonné de près par Verstappen et Lewis Hamilton, eux qui savent mieux que quiconque comment l'emporter en Catalogne.

Les 20 pilotes du paddock vont se disputer le Grand Prix d'Espagne ce dimanche devant une foule en délire. Le départ sera donné aux alentours de 15h à Barcelone et Max Verstappen ainsi que Lewis Hamilton seront idéalement placés pour se disputer la victoire.

F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ https://t.co/sXA6AEehGP pic.twitter.com/WkqpDIxEdE — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Norris en pole à Barcelone

Mais le mieux placé dans tout ça, c'est Lando Norris ! Au volant de sa McLaren, le Britannique a signé la deuxième pole position de sa carrière. « C’était presque un tour parfait. Vous savez quand vous êtes sur un bon tour, vous êtes excités et tout s’est magnifique passé au final. C’est une fois de plus très serré, je suis vraiment super super heureux. C’est ma plus belle position je pense même si j’en ai pas eu beaucoup. Ça a été très serré tout le week-end. Il fallait vraiment réussir un tour parfait et c’était génial, j’ai reçu beaucoup de soutien des supporters. Ce n’est pas seulement ce week-end on a été rapide ces deux derniers mois, depuis Miami on est très solide. On a peut être raté quelques pole positions ne réussissant par les tours parfaits et là j’y suis parvenu. Max (Verstappen) et Red Bull ont été toujours un peu plus fort que nous depuis le début du week-end mais je pense que c’est bien ce qu’on a réussi à améliorer. La victoire ? C’est l’objectif bien sûr, ça sera difficile face à Max (Verstappen) et Lewis (Hamilton) mais c’est mon plan d’aller chercher la victoire », a déclaré Lando Norris. Et il ne fait pas si bien dire. Depuis 2016, aucun autre pilote que Lewis Hamilton et Max Verstappen ne l'a emporté à Barcelone. Les deux champions du monde risquent donc de se livrer une bataille colossale comme à la bonne époque.

La grille à Barcelone

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Carlos Sainz (Ferrari)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Sergio Perez (+3P) (Red Bull)

12- Valtteri Bottas (Stake F1)

13- Nico Hülkenberg (Haas)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Guanyu Zhou (Stake F1)

16- Kevin Magnussen (Haas)

17- Yuki Tsunoda (VCARB)

18- Daniel Ricciardo (VCARB)

19- Alex Albon (Williams)

20- Logan Sargeant (Williams)