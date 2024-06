F1 : Le torchon brûle entre Mercedes et Ferrari ?

Jean de Teyssière

C'est la deuxième saison de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari. Le Français est en train de relever une écurie qui ne parvenait pas à passer un cap avec Mattia Binotto, l'ancien dirigeant de la Scuderia. Vasseur a toujours été très proche de Toto Wolff, directeur de Mercedes, et ce dernier avoue que depuis sa prise de fonction, ils s'entendent moins bien.

La principal fait d'armes de Frédéric Vasseur pour le moment est évidemment d'avoir réussi à convaincre Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour les rejoindre l'année prochaine. Le Français est aussi parvenu à redresser Ferrari, qui se bat pour des victoires en Grands Prix et peut-être plus...

«Je pense qu’il serait erroné de ma part, et condescendant, de dire si son travail est bon ou non»

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, évoque sa relation amicale avec Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « Mais c’est la nature même de ce travail. Je pense qu’il serait erroné de ma part, et condescendant, de dire si son travail est bon ou non. De l’extérieur, ce que je vois, c’est que l’équipe semble être beaucoup plus structurée, avec une approche directe. Et Fred a toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas lui raconter une histoire parce qu’il va voir clair. Et ce n’est pas pour rien que l’équipe a commencé à gagner des courses et à disputer le championnat du monde des constructeurs et des pilotes. »

