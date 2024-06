F1 : «Il est sacrément doué», Mercedes vend la mèche pour le remplaçant d’Hamilton ?

Jean de Teyssière

Mercedes le sait depuis le début de l'année : Lewis Hamilton va quitter l'écurie à la fin de la saison. Les dirigeants ont donc largement le temps de lui trouver un remplaçant et il pourrait bien se trouver parmi les membres de l'académie, en la personne de Kimi Antonelli, 17 ans. Pour James Allison, le directeur technique de Mercedes, ce profil convient tout à fait à l'écurie de Brackley.

Pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, de nombreux ont circulé. Carlos Sainz, Esteban Ocon ou encore Max Verstappen, pour ne citer qu'eux, ont vu leur nom être lié à l'écurie allemande. Toto Wolff, le directeur de Mercedes a toutefois une autre piste en réserve et semble prêt à donner une promotion à l'un des pilotes dont il est le manager...

«Je n'ai pas grand-chose à voir avec ça»

James Allison, le directeur technique de Mercedes, a été interrogé sur le potentiel successeur de Lewis Hamilton et a semblé botter en touche, comme le révèlent ses propos rapportés par Motorsport : « Vous savez, je vais probablement décevoir en tant que personne pour répondre à cette question parce que je n'ai pas grand-chose à voir avec ça. Je travaille sur la voiture et l'aspect pilotage est géré par d'autres personnes. Toto et Gwen [Lagrue], ainsi que certains membres de l'équipe de course qui s'occupent de lui et de ce qu'il fait, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en marge de ce à quoi je consacre mes journées. »

«Antonelli est sacrément doué»