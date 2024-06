F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ

Jean de Teyssière

A la fin de la saison, Lewis Hamilton troquera sa tunique de Mercedes pour la rouge de Ferrari. Un transfert historique qui risque de bouleverser la Formule 1. En attendant de former un duo avec Charles Leclerc, Lewis Hamilon espère finir son aventure avec Mercedes en beauté et assume vouloir gagner au moins un Grand Prix d'ici la fin de la saison.

Au Canada, Mercedes a signé son premier podium de la saison ! Jamais depuis son retour l'écurie allemande n'avait attendu si longtemps (neuf Grands Prix) pour placer un de ses pilotes sur l'une des trois marches. Le principal objectif pour Mercedes est désormais de remporter une course et Lewis Hamilton pourrait être motivé, lui qui a signé pour Ferrari en 2025.

«Je pense que la motivation est relativement facile à trouver»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilon, le pilote de Mercedes raconte son état d'esprit avant le Grand Prix d'Espagne de ce week-end : « Comme toujours, je pense que la motivation est relativement facile à trouver. Je pense qu’il suffit de se fixer des objectifs. Il faut se relever, se remettre en selle à chaque fois que l’on trébuche et continuer. Mais je pense qu’il faut continuer à croire que l’on peut faire mieux chaque jour et que chaque jour est une nouvelle opportunité . »

«L’objectif est de gagner»