F1 : Le boss de Ferrari tape du poing sur la table !

Jean de Teyssière

Cela fait deux Grand Prix consécutifs que Ferrari n'est pas monté sur le podium. Au Canada, les deux pilotes avaient dû abandonner tandis qu'en Espagne, Charles Leclerc a terminé 5ème et Carlos Sainz 6ème. Ce qui pêche chez Ferrari en ce moment, ce sont les qualifications et Frédéric Vasseur, le boss de l'écurie italienne, aimerait que tout le monde passe à la vitesse supérieure lors du Grand Prix d'Autriche ce week-end.

Depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco, le souffle est retombé sur Ferrari qui n'arrive plus à placer ses pilotes dans le trio de têtes. Pendant ce temps, McLaren et Mercedes progressent et Ferrari en est bien conscient.

«Il est clair que nos concurrents ne se sont pas tournés les pouces»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, est conscient de la progression des autres équipes : « Les évolutions introduites en Espagne ont fonctionné comme prévu, mais il est clair que nos concurrents ne se sont pas tournés les pouces, et à l’heure actuelle, quatre équipes se tiennent en moins de trois dixièmes les unes des autres. Maintenant, il y a l’Autriche, un circuit dont le tour prend un peu plus d’une mine, et ces écarts sur la grille peuvent donc encore se réduire. Nous nous concentrerons entièrement sur nous-mêmes, car à Spielberg, chaque petit détail peut faire la différence. Ce week-end, c’est aussi le retour du format Sprint, donc le travail effectué à Maranello prend encore plus d’importance, puisqu’il n’y a qu’une heure d’essais libres avant les qualifications. »

F1 : Hamilton arrive, Ferrari prépare du lourd ! https://t.co/dw0PoAra3c pic.twitter.com/AJCTKEJRHI — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

«Je veux que nous passions à la vitesse supérieure en Autriche»