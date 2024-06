F1 : Mercedes envoie un avertissement à Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'imposant au Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, Max Verstappen a une nouvelle fois réalisé une très belle course pour confirmer sa suprématie en Formule 1. Le pilote néerlandais était pourtant sous la menace de Lando Norris notamment mais aussi de l'écurie Mercedes, qui brille maintenant depuis deux courses. George Russell a terminé troisième au Canada, juste devant Lewis Hamilton et les deux Britanniques ont connu l'inverse en Catalogne. Une belle manière de montrer qu'ils sont bien présents et qu'ils ont de grandes ambitions.

Depuis quelques semaines, l'écurie Mercedes a trouvé la solution pour permettre à ses pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, de passer à l'échelon supérieur. Les deux Britanniques ont envie de faire passer un message à Max Verstappen en lui montrant qu'ils sont capables de briller depuis que Russell a décroché la pole position au Canada. A voir si l'écurie allemande sera en mesure de confirmer ce week-end en Autriche.

« La semaine dernière, nous avions la voiture la plus rapide »

Avant un week-end qui s'annonce chargé avec le retour d'une course sprint au calendrier, George Russell s'est montré très confiant sur les chances de Mercedes de décrocher une victoire cette saison. « Oui, à 100 %. Nous avons fini la course, je ne sais pas combien de secondes nous séparent de la victoire, 20 secondes peut-être, ce qui est encore beaucoup. Mais nous savons que la semaine dernière, nous avions la voiture la plus rapide. Nous n’aurons pas la voiture la plus rapide tous les week-ends et nous avons vraiment l’impression d’être sur une dynamique qui a changé. Et nous savons ce que nous devons faire pour faire le prochain grand bond en avant avec nos évolutions. Nous sommes donc confiants » a confié le pilote britannique de 26 ans dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Verstappen menacé à la maison ?

Ce week-end, les pilotes ont rendez-vous pour le Grand Prix d'Autriche, soit la course de l'écurie Red Bull, autrichienne. Max Verstappen, qui a pris ses distances au classement des pilotes désormais, devra donc se méfier de plusieurs adversaires pour tenter de lui barrer la route. Grâce à leurs récents résultats, Lewis Hamilton et George Russell se rapprochent du top 5 et progressent aussi au championnat du monde des constructeurs.