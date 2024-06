F1 : Gasly annonce un nouveau «défi» pour Alpine !

Pierrick Levallet

Après avoir raflé des points pour la troisième fois consécutive cette saison ce dimanche au Grand Prix d'Espagne, Alpine a peut-être enfin trouvé la solution. Pierre Gasly et Esteban Ocon galèrent moins qu'en début d'année au volant de leur monoplace. Le premier ne veut toutefois pas se relâcher et a annoncé la couleur pour l'écurie française pour le Grand Prix d'Autriche à venir.

Alpine a peut-être enfin trouvé la solution. Pour la troisième fois consécutive, l’écurie française a marqué des points ce dimanche au Grand Prix d’Espagne. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé respectivement à la 9e et 10e place. Désormais, les deux pilotes sont tournés vers le Grand Prix d’Autriche. Et Pierre Gasly n’a pas manqué d’annoncer la couleur pour Alpine pour la prochaine course.

«Cette piste est un défi»

« C’est toujours un défi d’enchaîner trois épreuves en autant de semaines. Après Barcelone, nous passons directement à l’Autriche pour un Sprint intense. Spielberg est un circuit court, le plus court de l’année sur le plan du temps au tour, avec seulement neuf virages. Cette piste est un défi avec ses vibreurs, de grosses zones de freinage et de nombreuses courbes rapides » a d’abord expliqué le pilote de 28 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous devrons être dans le rythme d’entrée de jeu»