F1 : Mercedes dépassée, le boss lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux courses désormais, Mercedes a confirmé son retour aux affaires. Après la pole position obtenue par George Russell au Canada, Lewis Hamilton a fini sur le podium ce dimanche en Espagne. Mais pour le patron Toto Wolff, il manque encore quelques dixièmes de secondes aux siens pour espérer concurrencer Lando Norris et Max Verstappen.

Après un début de saison cauchemardesque, Mercedes est de retour aux affaires. L’écurie dirigée d’une main de fer par Toto Wolff a retrouvé des couleurs, et cela s’est fait ressentir lors des deux derniers Grand Prix. Ce dimanche, Lewis Hamilton a terminé troisième, tandis que George Russell a quant à lui franchi la ligne à la quatrième position. Toujours quatrièmes au classement des constructeurs, les « Flèches d’Argent » progressent.

F1 : La révélation de Mercedes sur le départ de Lewis Hamilton https://t.co/fNwuwjl4Bq pic.twitter.com/K5ByG4A3E1 — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

« Notre retard est probablement autour de trois dixièmes »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Toto Wolff a néanmoins affirmé qu’il manquait encore un petit quelque chose aux siens pour espérer concurrencer Red Bull et McLaren : « La McLaren semble très rapide. A quel point ? Je pense que Max a toujours un petit quelque chose dans sa poche et vous pouvez voir qu’il fait la différence. Ces deux-là (Lando Norris et Max Verstappen), en ce moment, il n’y a pas grand-chose entre eux. Ils sont définitivement la référence. Notre retard est probablement autour de trois dixièmes – à trois dixièmes de ces deux-là » .

« Alors nous pourrions peut-être nous battre pour la victoire »