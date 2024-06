F1 : Verstappen jubile, il lâche un gros avertissement

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Battu par Max Verstappen à plusieurs reprises cette saison (Imola, Espagne…), Lando Norris ne souhaite plus manquer le coche. Après sa deuxième place obtenue à Barcelone dimanche, le pilote McLaren a annoncé la couleur quant au prochain Grand Prix d’Autriche ce week-end. Le Britannique s’est notamment dit très confiant pour cette onzième course de la saison.

Pour Lando Norris, ce Grand Prix d’Espagne aura été très similaire à celui d’Émilie-Romagne le 19 mai dernier. Longtemps deuxième derrière Max Verstappen, le pilote McLaren s’est rapproché grandement du Néerlandais lors de la fin de course, mais n’aura pas réussi à lui griller la politesse à l’arrivée. Désormais deuxième du championnat du monde, Lando Norris entend bien jouer un sale tour à « Super Max » ce week-end en Autriche.

« Chaque week-end, la voiture est extrêmement performante »

« Je suis confiant. Chaque week-end, la voiture est extrêmement performante » , a ainsi confié Lando Norris à propos du Grand Prix d’Autriche, dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Nous sommes toujours à quelques dixièmes de la pole, et c’est tout ce que nous pouvons demander. Je pense que nous devons apporter quelque chose de plus pour nous faciliter la vie. C’est serré, et maintenant nous avons quatre équipes qui peuvent facilement se battre pour la pole position et se battre pour la victoire, potentiellement » .

« Red Bull semble définitivement un peu meilleur dans les virages à haute vitesse »