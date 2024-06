F1 - Grand Prix d’Espagne : Verstappen l’écoeure, il déballe tout

Pierrick Levallet

Premier des qualifications, Lando Norris n'a pas réussi à conserver sa place ce dimanche au Grand Prix d'Espagne. Le pilote de McLaren s'est fait devancer par Max Verstappen, qui a remporté sa septième course de la saison. Le Britannique a alors avoué avoir été écoeuré par son rival de chez Red Bull sur la piste de Barcelone.

«La voiture était incroyable»

« J'aurais dû gagner la course. J'ai pris un mauvais départ, c'est aussi simple que ça. La voiture était incroyable aujourd'hui, nous étions certainement les plus rapides. Je l'ai juste perdue au début. Je suis déçu, beaucoup de points positifs et un négatif mais ça a tout gâché. Je sais que je peux travailler dessus pour la prochaine fois. Mais à part ça, beaucoup de points et un grand merci à l'équipe car la voiture était incroyable » a d’abord expliqué le pilote de McLaren dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je n'ai pas fait un assez bon travail»