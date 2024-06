F1 : Un clash éclate avec Leclerc, Ferrari sort du silence

Arnaud De Kanel

La tension monte chez Ferrari. Après le Grand Prix d'Espagne dimanche, Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont pris la tête et la scène est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Face à l'évolution de la situation, Frédéric Vasseur a décidé de prendre la parole pour calmer les choses.

Nouveau Grand Prix et nouvelle victoire pour Max Verstappen ! Dimanche, le Néerlandais a triomphé à Barcelone pour la quatrième fois de sa carrière. Une belle journée dans l'ensemble pour Red Bull qui creuse encore un peu plus l'écart sur Ferrari au classement constructeurs au moment où La Scuderia commence à se déchirer en interne.

Clash entre Sainz et Leclerc

Après la course, Carlos Sainz s'est plaint des différentes remarques de Charles Leclerc. « Trop souvent, après la course, il se plaint de quelque chose. Honnêtement, à ce stade, j’étais à l’attaque. Nous étions sur un pneu tendre usagé. J’ai dépassé Charles... Je ne sais pas s’il a fait une erreur ou s’il s’est contenté de gérer un peu trop. Je pense que j’ai essayé de faire ce qu’il fallait en tant que pilote. Il a choisi de gérer davantage », a déclaré le pilote espagnol dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour Frédéric Vasseur, il n'y a aucun problème entre les deux pilotes.

«Ils ont une très bonne relation»