F1 : Gasly annonce la couleur pour Alpine !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, pour la troisième fois consécutive, Alpine a raflé quelques points. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé 9e et 10e du Grand Prix d'Espagne, permettant à l'écurie française de passer devant Haas. Pierre Gasly s'est d'ailleurs dit ravi par les progrès réalisés par l'équipe ces derniers temps, même s'il entend viser plus haut.

Est-ce qu’Alpine a enfin réussi à redresser la barre ? Pour la troisième course consécutive, l’écurie française a raflé quelques points. Ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé respectivement à la 9e et 10e place. Alpine est ainsi passée devant Haas au classement constructeur de la F1. Pierre Gasly s’est d’ailleurs avoué satisfait par les progrès réalisés par l’équipe, même s’il souhaite viser plus haut.

F1 : Gasly règle ses comptes avec Ocon ! https://t.co/FDW8rBEOq1 pic.twitter.com/iGEDD2E6WP — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«On progresse, c'est le plus important»

« On peut être très satisfait. On a fait une bonne qualif avec les deux voitures dans le top 10 et aujourd'hui on arrive à faire une bonne course en marquant des points avec les deux voitures. On a réussi à se bagarrer avec une McLaren [Piastri] et une Red Bull [Pérez] à certains moments. C'est dommage pour la huitième place mais on progresse, c'est le plus important » a d’abord expliqué le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il faut essayer d'aller chercher un peu plus»