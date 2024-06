F1 : Alonso fait une grande annonce sur sa retraite

Jean de Teyssière

Fernando Alonso arrive au crépuscule de sa carrière. Le double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006 va fêter ses 43 ans le 29 juillet prochain. Le pilote espagnol sait tout de même que la fin de sa carrière approche et il a récemment avoué que sa retraite devrait intervenir prochainement.

Avec Lewis Hamilton, Fernando Alonso fait partie des pilotes les plus vieux sur la ligne de départ, lors de chaque course. Le pilote espagnol aura marqué l'histoire de son sport, en devenant le seul et unique champion du monde espagnol de Formule 1. Mais la fin de carrière approche...

Alonso a prolongé jusqu'en 2026

En avril dernier, Aston Martin et Fernando Alonso annonçaient la prolongation de leur collaboration pour deux saisons. Le pilote espagnol est donc lié à l'écurie anglaise jusqu'en 2026 et conduira une monoplace jusqu'à ses 45 ans. La nouvelle réglementation de 2026 et la capacité d'Aston Martin à bien l'appréhender aura certainement une grande influence sur la suite de la carrière du double champion du monde espagnol.

F1 : Alonso s'inquiète pour cette grande révolution https://t.co/jK0ojOFoKi pic.twitter.com/KQZi0NRWWJ — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

«Je sais que le moment où je dirai à 100 % "bye bye" à la F1 va bientôt arriver»