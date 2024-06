F1 : Gasly rayonne en Espagne et lâche une grande annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette actualité loin d'être facile pour Alpine, entre les résultats pas très satisfaisants ou encore les discussions autour de l'avenir de l'écurie, la quatrième place de Pierre Gasly vendredi lors des essais libres 2 en vue du Grand Prix d'Espagne est une excellente nouvelle. Le pilote français, frustré de ne pas pouvoir faire mieux qu'une neuvième place pour le moment cette année, espère pouvoir continuer sur la même dynamique, même s'il sait que ce sera compliqué.

Pierre Gasly a peut-être réalisé l'une de ses meilleures performances de la saison, même s'il ne s'agit que des essais libres pour le moment. Quatrième à seulement un dixième du meilleur temps de Lewis Hamilton et devant Max Verstappen, le pilote français peut nourrir de belles ambitions pour le week-end à venir, lui qui est très heureux de ce premier résultat.

« Une agréable surprise qui me donne le sourire »

En attendant les qualifications, Pierre Gasly n'a pas caché sa joie après cette journée d'essais libres, plutôt très positive pour Alpine. « C'était un vendredi positif, en particulier les Essais Libres 2. Le résultat final avec la quatrième place est probablement flatteur et c'était certes une surprise, mais une agréable surprise qui me donne le sourire ! En EL1, nous avons dû résoudre quelques soucis mineurs sur l'aérodynamique. Une fois cela fait, la monoplace offrait de bonnes sensations dès le début de la deuxième séance. Nous avons une base solide sur laquelle travailler et mon tour d'attaque avec les C3 [les pneus tendres à flancs rouges] était correct même si je ne suis pas totalement à l'aise au volant. Nous devons peaufiner des choses pour nous sentir encore mieux quand cela comptera vraiment demain » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport .

Alpine prête à relever la tête ?

Enlisée dans une situation difficile cette année, Alpine peut également se féliciter avec la présence d'Esteban Ocon dans le top 10 des essais libres. Ce Grand Prix d'Espagne est peut-être l'occasion de confirmer un regain de forme pour l'écurie française, en plein cœur de l'actualité pour d'autres raisons en ce moment. Les qualifications auront lieu ce samedi à 16h avant la course à 15h dimanche.