Mercato : Un joueur de Deschamps d’accord avec l’OM ?

Ayant ouvert la porte à un départ de Pau Lopez, que Côme aimerait recruter, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau gardien. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient intéressés par Ilan Meslier, avec qui ils seraient entrés en contact. Mais dans le même temps, un accord aurait été trouvé avec Brice Samba.

Un nouveau gardien pourrait débarquer à l’OM cet été. Comme indiqué par RMC Sport , le club est ouvert à un départ de Pau Lopez, sous contrat jusqu’en juin 2026. En ce sens, l’Espagnol âgé de 29 ans pourrait retourner en Serie A, où Côme aimerait s’attacher ses services.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L’OM pense à Meslier pour remplacer Lopez

Pour le remplacer, l’OM serait entré en contact avec Ilan Meslier, d’après les informations de Foot Mercato , confirmées par La Provence . Âgé de 24 ans, le gardien français voudrait quitter Leeds, où il a encore deux ans de contrat, et serait intéressé par un transfert à Marseille.

Samba d’accord avec l’OM ?