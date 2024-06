Mercato - OM : Transfert confirmé pour cet attaquant

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Du changement est attendu sur toutes les lignes cet été à l’OM et notamment dans le secteur offensif. Comme indiqué par Le 10 Sport, la direction olympienne espère s’attacher les services de Mohamed Bachir Belloumi, un profil qui fait l’unanimité en interne. Selon toute vraisemblance, Farense devrait le laisser partir cet été.

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, qui devraient être les deux premières recrues estivales de l’OM, Mohamed Bachir Belloumi pourrait être la troisième. Marseille est intéressé par l’attaquant âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 à Farense, avec qui il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives cette saison.

L’OM accélère pour Belloumi

Comme indiqué par Le 10 Sport , Mohamed Bachir Belloumi fait l’unanimité en interne et son profil a notamment été validé par Roberto De Zerbi et son staff. Selon nos informations, l’OM aimerait réussir à s’attacher ses services contre une indemnité de transfert estimée à 4M€.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Farense ne le retiendra pas