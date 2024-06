F1 : Verstappen lance un avertissement à Red Bull

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d’Espagne s’est bien déroulé pour Max Verstappen et Red Bull. Le triple champion du monde en titre a remporté sa septième course de la saison, en passant notamment devant Lando Norris qui avait décroché la pole position. Mais le Néerlandais est conscient que McLaren rattrape très sérieusement son retard sur l’écurie autrichienne. Max Verstappen a alors lancé un sérieux avertissement à Red Bull pour la suite de la saison.

«Nous devons essayer de reprendre cette petite longueur d’avance»

« J’ai toujours su que ça allait être serré. McLaren fait vraiment du très bon travail. Ils ont apporté beaucoup de bonnes mises à jour à leur voiture, et cela semble fonctionner. De notre côté, nous avons apporté des choses à la voiture, mais probablement pas autant de temps au tour que ce que d’autres ont apporté à leur voiture. C’est donc à nous maintenant d’essayer de trouver un peu plus d’avance, d’essayer de reprendre cette petite longueur d’avance » a d’abord expliqué le pilote de 26 ans dans des propos rapportés par F1 Only .

«Nous devons essayer d’être meilleurs»