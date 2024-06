F1 : Verstappen critiqué, il vole à sa rescousse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Triple champion du monde en titre et bien parti pour obtenir un quatrième titre consécutif, Max Verstappen a imposé son hégémonie sur le monde de la Formule 1. De là à parfois être critiqué car ce dernier laisse peu planer le doute sur l’issue d’une course. Mais pour Lando Norris, cela démontre surtout sa régularité au plus haut niveau.

Dimanche, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Espagne. Un 61ème succès en carrière pour le Néerlandais, sa septième victoire de la saison. A 26 ans, le champion du monde rayonne, et laisse que trop peu de place au doute concernant l’issue des courses auxquelles il participe. Cela lui a notamment valu son lot de critiques, même si Lando Norris ne l’entend pas de cette oreille.

F1 – Red Bull : Verstappen veut dépasser Prost ! https://t.co/gF6oim1wLM pic.twitter.com/wF0Z1OxXCe — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« C’est simplement parce qu’il fait du bon travail »

Interrogé au sujet des critiques à l’égard de Max Verstappen, le deuxième du Grand Prix d’Espagne a évoqué le sujet sans détour : « C’est difficile à dire, ce n’est jamais une chose agréable, honnêtement. Les gens vont toujours huer, quoi qu’il arrive. C’est le cas dans tous les sports. Vous soutenez des gens et vous n’en soutenez pas d’autres. C’est ce qui se passe dans le sport depuis des années et des années. Et Max gagne toutes les courses, donc les gens ne vont pas aimer ça. Cela rend le sport moins excitant, mais c’est simplement parce qu’il fait du bon travail. Tout le monde dans le sport l’apprécie et le respecte. Il le faut. Et je pense que c’est le cas pour tout le monde » , a confié Lando Norris, relayé par Next-Gen Auto .

« Ils devraient peut-être l’apprécier davantage »