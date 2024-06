F1 : Verstappen «s’enfuit», il pousse un coup de gueule ! 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une nouvelle fois deuxième derrière Max Verstappen à l’occasion du Grand Prix d’Espagne dimanche, Lando Norris était pourtant parti en pole position. Malgré une victoire à Miami, le Britannique commence à être frustré d’être derrière le Néerlandais, et a évoqué ce sujet en affirmant que le champion du monde ne devait plus « s’enfuir » seul en tête.

Nouvelle course et nouvelle victoire de Max Verstappen. Parti depuis la deuxième position sur la grille en Espagne ce dimanche, le triple champion du monde s’est pourtant imposé à l’arrivée, devançant au passage Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Le jeune pilote britannique, qui a dépassé Charles Leclerc (Ferrari) à la deuxième position du classement du championnat du monde, a fait part de sa frustration quant à cette dernière course, lui qui est parti en pole position.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser s’enfuir »

« Nous aurions dû faire mieux en course... Nous aurions dû reprendre des points à Max » , a lâché Lando Norris dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Potentiellement, il y avait une chance de le battre au Canada. Donc deux courses où j’ai terminé deuxième et où il a gagné. Mais pour cela, il faut que Max arrête de gagner. Oui, même si je suis désormais deuxième au championnat, cela n’a pas d’importance. Je me fiche d’être deuxième ou dixième. Ce qui compte, c’est l’écart avec Max, et il continue de le creuser en ce moment, et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre, ou que nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser s’enfuir à ce stade de la saison. Mais nous pouvons le faire » .

« Nous aurions pu gagner deux courses »