F1 : Mercedes envoie un énorme message à Verstappen

Alors que Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes pour Ferrari dès le début de l'année, Mercedes n'a toujours pas officialisé le nom de son successeur. Andrea Kimi Antonelli semble bien placé, mais Toto Wolff refuse de renoncer à son rêve d'attirer Max Verstappen dont l'avenir chez Red Bull reste incertain.

« Les cartes sont en train d’être redistribuées. L’argenté de Mercedes irait également bien à Max ». Cette phrase a été lâchée par le PDG de Mercedes en personne à savoir Ola Kallenius. Cela confirme donc la tendance selon laquelle l'écurie de la marque allemande n'a pas renoncé à convaincre Max Verstappen pour remplacer Lewis Hamilton, futur pilote Ferrari. Et Toto Wolff confirme d'ailleurs ce souhait.

Wolff rêve toujours de Verstappen

« Je ne voulais pas le faire attendre. Nous voulons retarder la décision le plus longtemps possible pour rester flexibles. Je ne pense pas que nous puissions prendre une décision avant novembre », assure le patron de l'écurie Mercedes F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'en rajouter une couche : « Laissons Christian Horner croire que Verstappen restera. Notre travail consiste à permettre à Lewis et George de terminer la saison à un niveau élevé et nous verrons si la W15 sera une voiture capable de convaincre Max ».

«Nous voulons donc retarder la décision le plus longtemps possible»