Roland-Garros : Du lourd est annoncé pour Nadal, il se lâche

Alexis Brunet

Après avoir disputé Roland-Garros, Rafael Nadal a décidé de faire l’impasse sur Wimbledon, afin de se préparer du mieux possible pour les Jeux Olympiques de Paris. Le Taureau de Manacor formera un double avec Carlos Alcaraz, qui suscite beaucoup d’attente. L’ancien joueur espagnol Nicolas Almagro trouve en tout cas que cette association est une très bonne chose.

Rafael Nadal sera bientôt de retour à Roland-Garros. L’Espagnol doit en effet disputer les Jeux Olympiques de Paris et le tournoi de tennis se tiendra sur les courts de la Porte d’Auteuil. Le Majorquin formera une paire très attendue aux côtés de son jeune compatriote et récent vainqueur du majeur parisien, Carlos Alcaraz.

« Nous allons les soutenir au maximum »

Même si Rafael Nadal n’est pas dans la forme de sa vie, l’association qu’il formera avec Carlos Alcaraz fait saliver tout le monde. C’est le cas de l’ancien joueur de tennis espagnol Nicolas Almagro, qui espère que ses compatriotes rapporteront une médaille à l’Espagne. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Créer des attentes autour d’une équipe de double qui n’a jamais joué ensemble pourrait être préjudiciable. Ce qui est clair, c’est que deux joueurs de tennis vont jouer, l’un qui fait partie de l’histoire du sport mondial et l’autre qui est appelé à marquer une époque. Nous allons donc en profiter, nous allons les soutenir au maximum et nous espérons qu’ils auront la chance et le courage d’apporter une médaille à l’Espagne, ce qui nous ferait immensément plaisir. C’est pour cela que je vous dis qu’il faut créer des attentes autour de quelque chose de totalement nouveau. »

Federer - Nadal : L’échange secret avant la retraite ! https://t.co/hRU35GGBhg pic.twitter.com/MsCZq1ADz5 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Tout le pays va regarder la télévision »