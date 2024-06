JO 2024 : Le clan Nadal lance un avertissement à Alcaraz !

Pierrick Levallet

Rafael Nadal a prévu de revenir à Paris cet été. Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros, l'Espagnol participera aux Jeux Olympiques 2024 en double avec Carlos Alcaraz. Toni Nadal a d'ailleurs lancé un avertissement à l'actuel numéro 3 au classement ATP, qui n'a jamais vraiment eu l'habitude de jouer en binôme par le passé.

S’il ne s’est pas éternisé à Roland-Garros, puisqu’il a été éliminé par Alexander Zverev dès le premier tour du tournoi, Rafael Nadal va revenir à Paris cet été. L’Espagnol compte disputer les Jeux Olympiques 2024. Et le joueur de 38 ans ne sera pas seul. En effet, Rafa prendra part au tournoi olympique en double. Et il évoluera aux côtés de Carlos Alcaraz. Le 14 fois vainqueur de Roland-Garros sera donc accompagné par l’actuel numéro 3 au classement ATP. Mais Toni Nadal estime qu’il ne faut pas voir cette association trop belle pour l’instant.

«Ils n’ont jamais joué ensemble et en double cela compte»

« Rafa et Carlos veulent faire du bon travail . Je pense qu’ils sont des candidats pour la médaille d’or. Après, il est clair aussi que cela ne sera pas facile car ils n’ont jamais joué ensemble et en double cela compte. Rafa est habitué à jouer en double, ce qui n’est pas le cas de Carlos, mais il est quand même l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement » a indiqué l’oncle de Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis .

