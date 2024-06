JO 2024 : Thierry Henry dénonce un gros problème !

Thomas Bourseau

En sa qualité de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry dirigera l’équipe olympique masculine des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le champion du monde 98 a une envie particulière, à savoir décrocher une médaille olympique. Cependant, les Bleus ne sont pas aidés, à l’instar des équipes européennes, aux yeux d’Henry.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne débuteront pas le 26 juillet prochain, soit au moment de la cérémonie d’ouverture. Pour certaines disciplines comme le tournoi de foot masculin, le coup d’envoi sera donné le 24 juillet prochain. Et Thierry Henry a les idées claires : aller chercher une médaille.

«Essayer de ramener une médaille pour la nation, c'est assez important»

De passage en conférence de presse ce lundi après-midi, le sélectionneur de l’équipe de France olympique s’est livré sur le tournoi qui débutera dans un mois, jour pour jour, tout en évoquant les ambitions tricolores. « Les JO, c'est représenter la Team France. On a cette semaine ensemble pour se côtoyer, parler apprendre. Les JO c'est pour tout le monde, pas seulement le foot. Essayer de ramener une médaille pour la nation, c'est assez important. Les JO, c'est extraordinaire. J'ai raté des heures de sommeil pour regarder des grands moments. Y participer, c'est extraordinaire ».

«Les derniers champions aux JO, ce sont les Sud-Américains mais aussi le Cameroun et le Nigeria. Il n'y a pas eu d'Européens»