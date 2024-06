Mbappé - JO 2024: Thierry Henry est finalement aux anges ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne vivra pas son rêve olympique à Paris cet été, faute de permission du Real Madrid. Sélectionneur de cette délégation française masculine, Thierry Henry a dû changer son fusil d’épaule et a décidé de miser sur Alexandre Lacazette. Ce qui ne lui a pas déplu, bien au contraire.

Après Tokyo, Kylian Mbappé va également manquer les olympiades de Paris. Et pour cause, son arrivée au Real Madrid le 3 juin dernier l’a instantanément privé des JO 2024 comme le club merengue l’avait communiqué à la Fédération française de football en février dernier. Pas de passe-droit pour le capitaine de l’équipe de France A qui ne représentera pas la France après l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) pour les Jeux Olympiques (24-11 juillet).

«Mbappé ? Zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien»

De passage en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a définitivement clos ce chapitre. « Zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien. On ne savait pas encore (pour l'officialisation de son transfert au Real), mais je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a essayé mais bon jusqu’à quel point. Il n'y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue. Personnellement, j'avais pris un non sec, bien amené, bien poli, mais c’était non (sourire) ». Pas de Kylian Mbappé donc pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

RN, Mbappé… Thierry Henry prend aussi position pour les élections ! https://t.co/uwPlIU1Cpl pic.twitter.com/SVGEGgg0Tf — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«Lacazette ? Quand il a pris conscience de l'ampleur de ce qu'il pouvait aller chercher…»

Toutefois, c’est son dauphin au classement des buteurs de la Ligue 1 en cette saison 2023/2024 qui a pris sa place dans cette équipe masculine olympique française : Alexandre Lacazette. Sélectionneur des Bleuets et de la délégation masculine pour ces JO 2024, Thierry Henry a partagé la nature de ses échanges avec le buteur qui a brillé à l’OL cette saison. « Il avait quelques questions, c'était normal et légitime. Quand il a pris conscience de l'ampleur de ce qu'il pouvait aller chercher, à partir de ce moment là c'est devenu assez facile, sans aucun problème ».

«Je l'ai vu bien sur ce premier jour, content d'être là»