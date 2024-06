JO 2024 : Grande annonce pour Nadal, il prévient Alcaraz

Jean de Teyssière

Le 26 juillet prochain, les Jeux olympiques de Paris 2024 débuteront. L'épreuve du tennis est particulièrement attendue car depuis 1992 et les JO de Barcelone, c'est la première fois que cette épreuve se déroulera sur terre battue, l'évènement ayant lieu à Roland-Garros. L'Espagne alignera une paire impressionnante sur le papier en double : Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Le Majorquin est conscient de son niveau et promet à Alcaraz qu'il se préparera au mieux.

Depuis quelques jours, l'annonce officielle de la participation de Rafael Nadal aux Jeux olympiques de Paris 2024 est tombée. Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem s'est montré heureux de les jouer : « Sur le plan sportif, j’essaie de jouer les tournois que mon corps me permet de disputer. Ce que j’attends avec impatience, c’est de me préparer pour les Jeux Olympiques. Si tout se passe bien, je jouerai le tournoi précédent en Suède. J’ai vraiment hâte de participer aux Jeux Olympiques, c’est ma dernière chance et j’espère pouvoir remporter une médaille. »

Alcaraz et Nadal alignés en double aux Jeux olympiques

David Ferrer, capitaine de l'équipe olympique d'Espagne a annoncé la première composition du double espagnol lors des Jeux olympiques de Paris 2024 : « La première paire est composée de Nadal et Alcaraz et la seconde n'est pas encore décidée. Nous sommes convaincus qu'il peut y avoir plus d'une médaille. »

«Je vais essayer d’arriver le mieux préparé possible afin d’être un bon partenaire pour lui»