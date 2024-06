De retour à Paris ? Lionel Messi rend son verdict

Thibault Morlain

Menée par Javier Mascherano, la sélection olympique de l'Argentine disputera les JO cet été en France. Dans un groupe avec l'Irak, le Maroc et l'Ukraine, l'Albiceleste tentera d'aller décrocher la médaille d'or. Avec quels joueurs ? Alors qu'une possible présence de Lionel Messi était évoquée, le joueur de l'Inter Miami a dévoilé sa réponse.

Outre la France de Thierry Henry, l'Argentine de Javier Mascherano sera également en course pour décrocher la médaille d'or olympique cet été en France. A l'instar de Kylian Mbappé avec les Bleus, on a beaucoup parlé d'une présence de Lionel Messi avec l'Albiceleste. Mascherano aurait bien aimé avoir La Pulga à ses côtés pour l'occasion, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas.

« J'ai parlé avec Mascherano »

Après avoir quitté le PSG, Lionel Messi aurait pu faire son retour à Paris à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Mais le joueur de l'Inter Miami ne viendra pas. Pour ESPN , Messi a annoncé : « J'ai parlé avec Mascherano et la vérité, c'est que nous sommes d'accord sur la situation ».

« Je ne peux pas tout jouer »