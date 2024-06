Messi lâche une grande annonce sur sa retraite

Jean de Teyssière

Le football s'apprête à tourner une grande page de son histoire. Durant deux décennies, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont offert un spectacle et une rivalité rare dans le sport. Plus proches de leurs 40 ans que de leurs jambes de 20 ans, les deux légendes vivent leurs derniers moments sur les pelouses du monde entier et Lionel Messi avoue que l'Inter Miami sera son dernier club.

FC Barcelone, Paris Saint-Germain et Inter Miami. Tels seront les trois clubs connus par Lionel Messi dans sa carrière de footballeur. La légende argentine, vainqueure du Ballon d'Or à huit reprises sait que sa retraite approche à grands pas.

«Je ne suis pas prêt à quitter le football, j'aime jouer au football»

Dans un entretien accordé à ESPN , Lionel Messi a évoqué la fin de sa carrière de footballeur : « Je ne suis pas prêt à quitter le football, j'aime jouer au football. Il y a une peur que tout soit fini, c'était une étape difficile de quitter l'Europe. »

Messi et Neymar ont transformé Mbappé, il balance https://t.co/GgmXX2MlfL pic.twitter.com/N7TzTpDNMz — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Je pense que l'Inter Miami sera mon dernier club»