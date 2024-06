La bande de Mbappé fixe un rendez-vous crucial !

Thomas Bourseau

Kingsley Coman est quelque peu maudit en équipe de France. En trois compétitions disputées, l’ailier du Bayern Munich a perdu deux finales. En Allemagne et pour l’Euro cet été (14 juin-14 juillet), Coman espère remédier à cela avec un premier Euro pour les Bleus depuis 2000.

L’Euro approche à grands pas et son coup d’envoi sera donné le 14 juin prochain par l’Allemagne et l’Écosse à l’Allianz Arena de Munich. La bande de Kylian Mbappé fera son entrée en lice trois jours plus tard à Dusseldorf contre l’Autriche. Avec un objectif clair pour l’équipe de France : aller au bout de la compétition.

«L’Euro idéal ? Revenir en forme, me sentir bien sur le terrain et que l’équipe de France gagne»

Pendant un entretien avec le Journal du Dimanche, Kingsley Coman a été interrogé sur la façon dont il percevait l’Euro idéal. « Revenir en forme, me sentir bien sur le terrain et que l’équipe de France gagne. Que ce soit avec un temps de jeu important ou limité pour moi, gagner une compétition internationale, ce serait magnifique pour montrer qu’on parvient à rester au sommet aussi longtemps ».

«La finale est à Berlin, le 14 juillet ; ce serait merveilleux d’y être»