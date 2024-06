Le Top 3 des fils de footballeurs français les plus prometteurs

La rédaction

Le football est une passion qui se transmet de père en fils. Comme le talent, parfois héréditaire, qui permet à certaines progénitures de suivre la même carrière que papa. Voici le Top 3 des fils de footballeurs français à suivre de très près…

3- Pablo Pagis

Pablo Pagis est né le 29 décembre 2002, à Montbéliard. Grâce à son père, Mickaël Pagis, il plonge dans le monde du football et rejoint l'US Pont-Péan avant d'intégrer le Stade Rennais, où il restera plus de six ans pour améliorer sa technique. Il signe son premier contrat professionnel avec Lorient le 24 décembre 2021. Malheureusement, il peine à s’imposer et ne joue que trois matchs. Le club lorientais le prête ensuite à Nîmes et au Stade Lavallois. En deux saisons, l'attaquant de 21 ans réussit à inscrire plus de 12 buts en 53 matchs. Les Merlus, relégués en Ligue 2, auront bien besoin de ses qualités offensives la saison prochaine !

2- Léo Leroy

Léo Leroy, fils de l’incontournabe Jérôme Leroy, est né à Marseille en février 2000. Très tôt, il intègre le centre de formation du Stade Rennais, où il évolue jusqu'en 2018, avant de rejoindre le LB Châteauroux. Il signe son premier contrat professionnel en 2019 et participe à plus de 3 matchs au cours de sa première saison. Il ne lui faudra pas beaucoup plus d'une saison pour commencer à performer. En 2019-2020, il dispute plus de 20 matchs et marque son premier but, une première dans sa carrière ! Avec Châteauroux, il dispute 57 matchs pour un total d'un but. Ce milieu de terrain (comme papa) attire les convoitises et signe à Montpellier, où il joue 35 matchs en 2 saisons. Au total, au cours de sa carrière, il a participé à plus de 94 matchs et inscrit 1 but.

1- Elie Kroupi Junior