Kings World Cup : Gerard Piqué présente ses excuses aux Français et justifie la situation d’«erreur humaine»

Depuis dimanche soir, les Français sont remontés contre la Kings World Cup et sa direction. En effet, engagés dans la compétition avec l’équipe « Foot2Rue » gérée par le streamer AmineMaTue et dont font partie Jérémy Ménez et Samir Nasri, les Bleus ont été éliminés dès l’issue de leur troisième match après une séance de tirs au but largement controversée. Ainsi, Gerard Piqué, créateur du tournoi, a pris le temps de mettre les choses au clair dans une déclaration officielle.

C’est désormais sûr et certain, « Foot2Rue » est évincé de la Kings World Cup. Il n’y aura pas de re-match, il n’y aura pas non plus de nouvelle séance de tirs au but, les Français peuvent plier bagage. C’est Gerard Piqué en personne qui l’a annoncé au travers d’un communiqué alors que l’équipe emmenée par AmineMaTue affirmait se sentir lésé par l’organisation. Pour rappel, sur un tir au but, l'Argentin Edwin Cardenas des Muchachos FC avait vu sa tentative repoussée par le gardien Christian Nsapu avant que le ballon, monté très haut dans les airs, ne redescende dans le but français. Cela alors même que la réalisation avait enclenché une lumière rouge, signifiant l’arrêt du portier tricolore et la fin de l’action.

La déclaration officielle de Gerard Piqué

Après plusieurs heures de débats, Piqué a donc pris la parole et a assuré que le but est valable mais reconnait que la lumière n’aurait pas dû être allumée en rouge : « Je vous demande pardon de vive voix. Hier, j’ai parlé à Amine pendant des heures et on a discuté de ce que je vais vous expliquer maintenant. Je veux vous expliquer très rapidement les penalties shootouts parce que les règles ne sont pas simples. Tout d’abord le joueur qui tire le penalty s’élance du milieu de terrain et n’a que cinq secondes pour frapper. Il ne peut plus toucher le ballon dès que le compte à rebours affiche zéro. Si à un moment le joueur essaie de dribbler le gardien et que le gardien se jette et touche le ballon, alors le joueur ne peut plus toucher la balle. Au moment où le compte à rebours se termine, il y a toujours un son qui signale au joueur et au gardien que le compte à rebours est terminé. Il y a un autre élément de réalisation qui sont les lumières. Si le but est marqué, une lumière bleue apparait. En cas d’échec, une lumière rouge apparaît. »

« Maintenant, je vais essayer de vous expliquer très rapidement ce qui s’est passé lors de la dernière séance de tirs au but shootouts du match entre Muchachos et Foot2Rue. Le joueur de Muchachos tire avant les 5 secondes. Le gardien de Foot2Rue touche le ballon. Tout le monde dans l’Arena pense que le gardien a arrêté le ballon. Que se passe-t-il alors? Le ballon monte, il ne touche pas du tout le plafond, puis redescend avec un effet qui le fait rentrer dans le but. Des membres de l’équipe française mettant les mains sur la tête, il y a une personne qui indique au gardien que le ballon entre dans le but. Le but est légal. La seule nuance, et c’est important parce que c’est une erreur humaine et il faut la reconnaître, c’est que la lumière au lieu d’afficher bleu a affiché rouge. »