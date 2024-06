Mbappé - Griezmann : Thierry Henry tient son attaquant star ?

Thomas Bourseau

Thierry Henry va communiquer une pré-liste de joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ce lundi. Parmi les 26 ou 27 noms ne devraient pas figurer ceux de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann à cause de la réticence du Real Madrid et de l'Atletico de Madrid de les laisser enchaîner l'Euro et les JO. Pour Alexandre Lacazette, ce pourrait être une tout autre chanson.

Ce lundi 3 juin 2024 est un grand jour pour Thierry Henry. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs est également à la tête de l’équipe tricolore masculine de football et dévoilera une pré-liste de 26 ou 27 joueurs qui participeront au stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août) quand bien même le tournoi de foot débutera le 24 juillet. D’ici le 3 juillet, Henry devra transmettre sa liste de 18 joueurs à Paris 2024 et à la FIFA.

Henry en «rêvait», c’est terminé pour Mbappé et Griezmann ?

Dans la liste en question, il est peu probable qu'il y ait des stars de l’équipe de France entraînée par Didier Deschamps. Thierry Henry « rêvait » de faire appel à Kylian Mbappé selon Le Parisien. Cependant, malgré les interventions du président de la République Emmanuel Macron auprès de Florentino Pérez, président du Real Madrid, Mbappé ne sera pas de la partie. Même son de cloche pour Antoine Griezmann qui devrait lui aussi être bloqué par l’Atletico de Madrid.

Mbappé : Thierry Henry annonce un problème au Real Madrid https://t.co/YBeD41YfZZ pic.twitter.com/bj4qrwPKaO — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Alexandre Lacazette, l’heureux élu ?