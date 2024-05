Mbappé : «Je ne suis pas magicien», Deschamps annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Malgré ses statistiques une nouvelle fois affolantes sur la totalité de l’exercice, Kylian Mbappé n’a clairement pas fait l’unanimité auprès des supporters du PSG, mais aussi des observateurs. Son implication et son impact dans les matchs clés ont été pointés du doigt. Didier Deschamps s’en est amusé avant de lâcher une punchline sur son potentiel retour en forme d’ici l’Euro.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois empilé les buts cette saison puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 49 reprises. Cependant, aux yeux de certains observateurs, le niveau affiché par Mbappé pour son dernier exercice au PSG était bien loin de ses standards habituels.

«Il a juste mis 44 buts sur la saison, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux mais bon»

Pour sa première conférence de presse de cette préparation à l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet), Didier Deschamps s’est amusé des critiques sur Kylian Mbappé dans un premier temps, avant de faire un constat clair sur la préparation physique du capitaine de l’équipe de France d’ici le coup d’envoi de l’Euro le 14 juin prochain. « Mbappé, vous ne le trouvez pas en forme? Il a juste mis 44 buts sur la saison, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux mais bon. Il a joué une finale de Coupe de France, il était en activité ».

«Sincèrement, je ne suis pas magicien»