Tennis : Il détrône Djokovic et rend hommage à Alcaraz !

Jean de Teyssière

Le classement ATP possède un nouveau numéro 1 mondial ! Jannick Sinner est devenu ce lundi le premier italien de l'histoire à accéder à ce rang et le 29ème joueur à être numéro 1 depuis la création du classement ATP. Ce rang, particulièrement fantasmé par les joueurs est convoité par Carlos Alcaraz, deuxième mondial, pour qui Sinner a beaucoup d'admiration.

Le tournoi de Roland-Garros s'est achevé dimanche par la victoire de Carlos Alcaraz sur Alexander Zverev. L'Espagnol de 21 ans a remporté son troisième titre du Grand Chelem et s'avance vers Wimbledon, dont il est le tenant du titre, avec confiance...

Sinner devient numéro 1 mondial !

Vainqueur au quatrième tour de Roland-Garros face à Francisco Cerundolo, Novak Djokovic avait ensuite du déclarer forfait à cause d'une blessure au genou. Victime d'une déchirure au ménisque, il a même fait une croix sur Wimbledon. Son forfait a fait un heureux puisque Jannick Sinner, le joueur italien, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier dernier a récupéré cette place. Cela ne l'a pas empêché de perdre en demi-finale face à Carlos Alcaraz, futur vainqueur Porte d'Auteuil.

«À chaque fois que je joue contre lui et que je perds, je sais ce que je dois améliorer»