Tennis : Djokovic absent, Sinner peut en profiter

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 1 mondial cette semaine à la suite de cette première partie de saison 2024 exceptionnelle, Jannik Sinner a dépassé Novak Djokovic au classement, qui a déclaré forfait pour les quarts de finale à Roland-Garros. Blessé au genou et opéré, le Serbe sera absent plusieurs semaines et il devrait même rater Wimbledon, dont il avait atteint la finale l'an dernier. Ce qui veut dire que l'Italien a la voie libre pendant un moment car il n'aura pas énormément de points à défendre sur gazon.

En entrant dans une autre dimension depuis la fin de la saison 2023, Jannik Sinner était clairement parti pour devenir le prochain numéro 1 mondial. Il est d'ailleurs le premier Italien à occuper cette place dans l'histoire du tennis et beaucoup de grands noms n'ont pas hésité à le féliciter. Cette arrivée au sommet est un peu aussi le résultat de la défaillance de Novak Djokovic, déjà bien discret depuis des mois sur le plan des résultats, et désormais officiellement absent du circuit pendant plusieurs semaines.

Une absence remarquée

Novak Djokovic a déjà très peu joué depuis le début de la saison 2024 et ce n'est pas cette blessure au genou qui va l'aider. Le Serbe devrait manquer Wimbledon en vue de se préparer du mieux possible pour les Jeux olympiques. Et forcément, cette absence laisse des traces et des opportunités... « Djokovic ? J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible et réussir d’une manière ou d’une autre à être sur le terrain de Wimbledon. Quand il a fait forfait à Roland‐Garros, j’étais vraiment désolé. C’est une personne importante dans notre sport, on sent l’absence d’un joueur de ce calibre, son absence pèse lourd » déclare Jannik Sinner pour Sportface .

Tennis : Wimbledon, JO... Alcaraz vers un été de folie ? https://t.co/5Hj1QCnmxZ pic.twitter.com/7IJhn7OwWo — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Sinner numéro 1 à la fin de l'été ?

La saison sur terre battue est maintenant terminée et celle sur gazon a déjà débuté. Sur la surface l'an dernier, Jannik Sinner n'avait pas si mal joué puisqu'il avait atteint les demi-finales du tournoi de Wimbledon. Cependant il n'aura que 855 points à défendre face aux 1200 de Novak Djokovic et surtout aux 2500 de Carlos Alcaraz, titré en 2023. Son avance au classement à l'heure actuelle pourrait s'accentuer et il paraît tranquille pour le moment pour passer l'été sur le trône.

Un tournoi totalement ouvert

Carlos Alcaraz a réalisé un sacré exploit l'année dernière en s'imposant à Wimbledon. Le gazon est une surface difficile à apprivoiser car les jeunes joueurs jouent très peu dessus au début de leur carrière professionnelle. C'est pour cela que le titre ne s'est joué qu'entre le Big 4 pendant plus de 20 ans car ils étaient au-dessus du lot certes, mais aussi car ils ont une grande expérience. Cette année, sans Novak Djokovic, le tableau s'ouvre un peu plus même si Carlos Alcaraz sera sûrement le favori pour reprendre le trophée.