Tennis : Sinner dépasse Djokovic, une nouvelle ère commence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Contraint de déclarer forfait avant les quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic était sous la menace de perdre sa place au sommet du classement ATP. Le Serbe était en effet obligé d'atteindre au moins la finale pour espérer que Jannik Sinner ne le dépasse pas. Comme l'Italien est allé en demi-finales de toute façon, cela devenait très compliqué. Ce lundi, lors de la publication du nouveau classement, il est devenu officiellement le premier Italien numéro 1 mondial.

C'est une grande fête à laquelle il fallait s'attendre. Auteur d'un début de saison exceptionnel en décrochant son premier titre en Grand Chelem, Jannik Sinner a également profité de la baisse de régime de Novak Djokovic. Ce n'est donc pas une surprise de le voir triompher ce lundi au classement. Jusqu'où pourra-t-il aller ? Sa première mission s'appelle Wimbledon si tout va bien.

Sinner nouveau patron

Jannik Sinner a connu des premières exceptionnelles ces derniers mois. Déjà le premier joueur italien à s'imposer en Grand Chelem depuis Adriano Panatta en 1976, il a aussi un temps égalé le meilleur classement (4ème) avant de progresser petit à petit. En atteignant la première place mondiale ce lundi, il devient à coup sûr le meilleur joueur italien de l'histoire. Jannik Sinner possède désormais environ 1000 points sur son dauphin, Carlos Alcaraz, qui passe également devant Novak Djokovic après sa victoire à Roland-Garros.



Roland-Garros : Alcaraz sur le toit du monde, une domination partie pour durer https://t.co/2Z7JvVPBDy pic.twitter.com/K5hAzo2YWQ — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Le maître de 2024 ?

S'il a encaissé une nouvelle défaite face à Carlos Alcaraz à Roland-Garros, Jannik Sinner n'a perdu que trois matches en 2024. Depuis la fin de saison dernière, il réalise des prouesses extraordinaires et a clairement augmenté son niveau de jeu. Pas très expressif, il va tenter de continuer sa domination, lui qui était touché à la hanche il y a quelques semaines. Si tout va bien pur lui physiquement, il pourrait bien garder sa place un moment.

Numéro 1 mondial de fin d'année ?

Largement en tête à la Race, Jannik Sinner prend une grosse option pour devenir le prochain numéro 1 mondial de fin d'année. L'Italien devra défendre les points d'une demi-finale à Wimbledon et un quart de finale à l'US Open, en plus de 1000 points pour sa première victoire en Masters 1000 au Canada. Dans cette saison particulière avec un tournoi olympique, il faudra rester fort. Sa qualification pour le Masters de fin d'année ne fait aucun doute.