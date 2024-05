Roland-Garros : Alcaraz, Sinner... Retour en force ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi à Roland-Garros, c'était le début de la traditionnelle rencontre entre les médias et les joueurs du tableau. Beaucoup de grands noms ont donc défilé devant les journalistes et parmi eux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient particulièrement attendus. Dans une salle bien remplie pour accueillir ces deux champions, Le 10 Sport a pu recueillir des informations précieuses concernant leur état de forme, eux qui étaient absents du tournoi de Rome la semaine dernière.

La saison sur terre battue a déjà été longue et certains joueurs ont connu quelques désagréments qui peuvent coûter cher. C'est le cas de Carlos Alcaraz, blessé au début de la saison sur terre battue et seulement présent à Madrid, et de Jannik Sinner, dont la hanche l'a fait beaucoup souffrir récemment. Les deux joueurs semblent prêts à en découdre mais la prudence est de mise. C'est en tout cas ce qui ressort des discours des deux joueurs lors de leur conférence de presse.

Sinner vers une montée en puissance ?

Pas forcément le plus à l'aise sur terre battue, Jannik Sinner peut compter sur la confiance des derniers mois pour traverser le tableau à Roland-Garros. L'Italien a été plutôt gâté par le tirage au sort mais il aura besoin de démarrer en douceur. « Ma hanche va mieux. À dire vrai, je ne suis pas aussi en forme que je l'aurais souhaité, mais il est certain que j'ai moins de 10 jours avant le match du premier tour. Les derniers tests ont été très positifs, c'est pour cela que je suis ici d'ailleurs. J'avais dit que je ne viendrais ici que si ma hanche était remise. Je ne suis pas en parfaite forme physique, parce que j'ai arrêté de jouer au tennis pendant près de 2 semaines, ce qui est énorme avant un Grand Chelem. On va jouer jour après jour. J'aurais une approche du tournoi différente que par le passé. J'espère que je vais passer le premier tour et que cela va m'aider à trouver mon rythme. Le plus important sera l'aspect mental. Il faut que je sois prêt mentalement à accepter ce qui va se passer sur le court » confie l'Italien, qui défiera Christopher Eubanks pour ses débuts.

Tennis : Après Roland-Garros, Nadal donne déjà son prochain rendez-vous https://t.co/TmBjbSlZwC pic.twitter.com/dvDNVesikP — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Alcaraz prêt à combattre

Blessé au bras avant de se lancer sur terre, Carlos Alcaraz a connu un coup d'arrêt alors qu'il était revenu à son meilleur tennis. L'Espagnol est revenu à Madrid avant de rechuter, une mauvaise nouvelle avant Roland-Garros. En conférence de presse, il s'est montré plutôt rassurant. « Je vais mieux. Tous les entraînements que j'ai faits chez moi ou ici se sont bien passés. Je me sens de mieux en mieux. Au moins je peux frapper la balle sans douleur, ce qui est important pour moi et c'est pour cela que j'ai décidé de jouer ici à Roland-Garros en premier » a-t-il déclaré.

Retour à 100%