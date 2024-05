Roland-Garros : Thiem, Schwartzman... Une édition 2024 remplie d'adieux ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, Roland-Garros a commencé très fort avec la phase de qualifications pour les joueurs qui n'ont pas la chance d'entrer directement dans le grand tableau avec leur classement. L'édition 2024 voit cette année pas mal de champions disputer leur dernier Roland-Garros, voire leur dernier tournoi. La journée de mercredi a été marquée par les adieux de Dominic Thiem et de Diego Schwartzman au public, et tout ceci dans l'émotion.

L'édition 2024 de Roland-Garros promet d'être terriblement riche en émotions. Après l'annonce de la retraite de quelques champions, la semaine de qualifications a donné le ton avec un public venu en nombre soutenir les Français bien sûr, mais aussi participer aux adieux pour deux joueurs qui ont marqué les esprits ces dernières années à Paris. Ces belles scènes pourraient se multiplier un peu plus dans les jours à venir...

Thiem honoré par Amélie Mauresmo

Opposé au Finlandais Otto Virtanen au deuxième tour des qualifications, Dominic Thiem a été accueilli comme s'il était Français mercredi sur le Suzanne-Lenglen. L'Autrichien a mal commencé la rencontre comme il l'avait fait au premier tour et une rébellion était en marche dans la deuxième. Dans une rencontre perturbée par la pluie, il a fini par s'incliner en deux manches, non sans recevoir un trophée des mains d'Amélie Mauresmo, directrice du tournoi. « J'étais tellement surpris de rentrer sur le Lenglen et de le voir aussi plein. Je m'attendais à mille ou deux mille personnes, et il y en avait quelque chose comme neuf mille. C'était une atmosphère incroyable, avec les gens qui chantaient mon nom » a-t-il déclaré.

Schwartzman en larmes

Quelques heures plus tard sur ce même court, c'est Diego Schwartzman, demi-finaliste en 2020, qui devait faire ses adieux au public français, également avec une grande émotion. Le petit Argentin a bataillé pendant trois heures pour sa dernière face à Quentin Halys, dans une ambiance incroyable. « Le dernier match ici montre comment j’ai joué toute ma carrière à Roland Garros. Pour moi, c’est très spécial. Je remercie tout le monde. Ce n’est pas facile de jouer contre un Français ici, mais j’avais l’impression d’être à la maison. J’ai connu beaucoup de batailles à mener ici et je n’oublierai jamais aucune d’entre elles. Même celle‐ci. Comme Dominic Thiem l’a dit avant… Jouer sur le Suzanne‐Lenglen devant une foule entière, je m’en souviendrai toujours. Merci à tous pour tous ces moments » confiait-il au micro, les yeux remplis de larmes.

Une édition marquée par les adieux

Si Thiem et Schwartzman n'ont pas pu accéder au tableau principal, deux autres champions devraient disputer leur dernier Roland-Garros. Alizé Cornet, d'abord, arrêtera sa carrière après ce tournoi, elle qui a tant fait pour le tennis français depuis près de 20 ans. La Niçoise n'aura pas la tâche facile face à la Chinoise Zheng Qinwen au premier tour. De son côté, on ne sait pas encore vraiment si quelque chose est prévu pour célébrer Rafael Nadal. Le Majorquin pourrait en plus prendre la porte très vite puisqu'il affronte Alexander Zverev au premier tour.