Roland-Garros : Que peuvent faire les Français ?

En difficulté depuis quelques années, le tennis français va se lancer dans cette édition de Roland-Garros dans le but de marquer les esprits dans une telle année de sport. En effet, avant les Jeux olympiques qui prendront place fin juillet dans ce même stade, certains joueurs pourraient réussir une percée intéressante, de quoi faire oublier le terrible bilan de l’an dernier, où aucun représentant n’avait franchi le deuxième tour. Et si 2024 changeait tout ?

En subissant un peu un creux générationnel entre l’époque des Mousquetaires et la nouvelle vague, le tennis français a un peu disparu des radars ces dernières années dans les Grands Chelems. Si Caroline Garcia a permis à la France de ne pas sombrer sur le circuit féminin, d’autres joueurs masculins ont réussi à s’imposer un peu plus de leur côté. L’édition 2024 pourrait donc devenir bien plus intéressante grâce aux joueurs qui ont réussi à obtenir un statut de tête de série. En tout cas, le public sera au rendez-vous pour les pousser le plus loin possible.

3 joueurs têtes de série

Dans le tableau masculin, trois joueurs ont réussi à être tête de série : Ugo Humbert, qui a fait des progrès récents incroyables y compris sur terre battue, Adrian Mannarino et Arthur Fils, au dernier moment après son titre au Challenger de Bordeaux le week-end dernier. Si le deuxième cité ne croit pas vraiment en ses chances sur la surface, lui qui aime plutôt le gazon, le jeune Arthur Fils aura ce privilège pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Bien plus à l’aise sur terre battue, il a atteint la finale chez les juniors en 2021 et il aura à cœur de faire sa première percée à ce niveau de compétition.

Une surprise Monfils ?

Derrière ces trois joueurs, il faudra sûrement compter sur une surprise venue d’un joueur français. Ils seront un bon nombre dans le tableau cette année et il faudra notamment surveiller Gaël Monfils. Le Français de 37 ans dispute peut-être Roland-Garros pour la dernière fois de sa carrière et il sait comment mettre le feu dans un stade. L’année dernière, il avait déjà disputé l’un des matches les plus fous de sa carrière dans ce tournoi avant de déclarer forfait pour le deuxième tour. Sera-t-il capable d’atteindre la deuxième semaine cette année ? Il faudra tout de même attendre le tirage au sort…

Garcia pour sauver les meubles ?

Attendue au tournant l’an dernier, Caroline Garcia avait disparu dès le deuxième tour, plongée dans la frustration. Mieux dans son esprit depuis un moment, la Française pourrait une nouvelle fois sauver le tennis français. Elle est toujours tête de série malgré sa légère baisse au classement et elle voudra bien retrouver les hauteurs qu’elle a connues en 2017 notamment lorsqu’elle avait atteint les quarts de finale. Elle a en tout cas retrouvé le chemin de la victoire ces dernières semaines.