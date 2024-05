Roland-Garros : Le clan Nadal annonce une victoire !

Jean de Teyssière

Vainqueur de 14 tournois de Roland-Garros, Rafael Nadal est en train de préparer sa quinzaine Porte d'Auteuil. Cette semaine, alors qu'ont lieu les qualifications, il s'est entraîné à plusieurs reprises sur le court Philippe Chatrier, théâtre de ses exploits, devant une foule de supporters passionnés et émus de le revoir fouler cette terre parisienne une dernière fois. S'il n'est pas favori pour la victoire finale, Toni Nadal, son oncle et ancien entraîneur, estime qu'avec un peu de chance, il pourrait soulever le trophée une quinzième fois.

Ces derniers jours, la présence de Rafael Nadal pour Roland-Garros ravit les spectateurs, comme les joueurs. Le niveau physique de Nadal pose question, lui qui a été blessé de nombreux mois depuis un an et demi. Mais pour Novak Djokovic, la question ne se pose même pas : « Quand tu parles de Roland-Garros et que Nadal est là, il est toujours le plus grand favori pour moi. Évidemment c'est un peu différent avec son niveau de jeu. Mais c'est Roland-Garros et c'est Nadal (...) et avec le respect qu'on lui doit, c'est normal de le placer comme favori . »

«Il pourrait tomber sur des adversaires abordables dans les premiers tours»

Toni Nadal, l'ancien entraîneur du Majorquin s'est lui aussi exprimé à ce sujet dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Je pense que s’il a un peu de chance au tirage au sort, ce qui sera fondamental pour lui pour entrer dans le rythme de la compétition, il pourrait tomber sur des adversaires abordables dans les premiers tours. »

«Je parierais presque sur lui pour la victoire finale»