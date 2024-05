Roland-Garros : L’annonce de Djokovic sur Nadal

Thibault Morlain

Alors que les qualifications de Roland-Garros ont débuté, le tableau principal débutera le 26 mai prochain. Qui succèdera à Novak Djokovic, vainqueur sur la terre battue parisienne l’an dernier ? Le Serbe sera bien évidemment au rendez-vous, mais tous les regards vont être tournés vers un certain Rafael Nadal, maitre des lieux à Roland-Garros. Et Djokovic le reconnait très bien, il faudra se méfier de l’Espagnol, mais son état physique actuel.

Longtemps embêté par son physique, Rafael Nadal a retrouvé des sensations et la compétition. Au meilleur des moments pour le joueur espagnol puisque le début de Roland-Garros approche. Recordman du nombre de victoires sur la terre battue parisienne, Nadal pourrait prétendre à une 15ème titre à Porte d’Auteuil. Il faudra pour cela être à 100% pour battre la concurrence, notamment celle de Novak Djokovic. Mais de son côté, le Serbe se méfie également de Rafael Nadal.

« Il est toujours le plus grand favori pour moi »

Rapporté par Le Parisien , Novak Djokovic a fait savoir que Rafael Nadal serait bel et bien l’un des favoris s’il est là à Roland-Garros cette année. « Quand tu parles de Roland-Garros et que Nadal est là, il est toujours le plus grand favori pour moi. (…) Évidemment c’est un peu différent avec son niveau de jeu. Mais c’est Roland-Garros et c’est Nadal (…) et avec le respect qu’on lui doit, c’est normal de le placer comme favori », a lâché le Serbe.

« Cette année, c’est plus ouvert »